Paris (AFP) Als Reaktion auf den NSA-Abhörskandal will die französische Regierung den Beginn der Verhandlungen für das geplante Freihandelsabkommen zwischen EU und USA um zwei Wochen verschieben. Die Verhandlungen, deren Auftakt für kommenden Montag geplant sind, sollten "vorübergehend ausgesetzt" werden, sagte Regierungssprecherin Najat Vallaud-Belkacem am Mittwoch in Paris.

