Bonn (AFP) Der Fernsehsender Phoenix will vorerst doch an Dolmetschern in Gebärdensprache festhalten. Nach Kritik an einer geplanten Umstellung suche der Sender nun das Gespräch mit Gehörlosenverbänden und werde in der Zwischenzeit das Dolmetschen zunächst fortführen, teilte Phoenix am Mittwoch in Bonn mit. Der Sender nehme die Kritik an dem geplanten neuen Konzept ernst.

