Berlin (AFP) Die Deutsche Post will ihre Kunden einem Zeitungsbericht zufolge ab Freitag über den Liefertermin von Paketen informieren. Registrierte Kunden werden vor der Lieferung per E-Mail informiert, wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete. Über die Internetseite www.paket.de können die Empfänger den Zeitpunkt der Lieferung demnach auch verschieben. Die Internetseite biete zudem an, eine andere Lieferadresse zu bestimmen, beispielsweise einen Nachbarn oder den Arbeitsplatz.

