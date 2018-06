Frankfurt/Main (AFP) Die Regierungskrise in Portugal hat die Händler an den europäischen Börsen am Mittwoch in Aufregung versetzt. Die Kurse an der Börse in Lissabon fielen in der ersten halben Stunde des Handels um fast sechs Prozent, der wichtigste Aktienindex des Landes notierte am Morgen 5,99 Prozent im Minus bei 5199,01 Punkten. Dies zog auch andere Finanzmärkte in Mitleidenschaft: Die Börse in Madrid fiel um mehr als drei Prozent, der Deutsche Aktienindex verlor zu Handelsbeginn über zwei Prozent ins Minus.

