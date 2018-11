Hamburg (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat den Umgang seiner Partei mit Mitgliedern der früheren DDR-Staatspartei SED nach der Wende im Rückblick kritisch bewertet. "Die SED-Mitglieder damals komplett zurückzuweisen, das war ein Fehler der SPD", sagte Steinbrück in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Dies erkläre bis heute einen Teil der "relativen Schwäche in den neuen Ländern". Die SPD habe den Fehler gemacht, "nicht genügend zu differenzieren".

