Athen (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat Griechenland im Kampf gegen die Schuldenkrise ermutigt. "Wir Deutsche wissen genau, was Sie schultern und was Sie schaffen, durch welches tiefe Tal Sie gehen", sagte Westerwelle am Mittwoch bei einem Besuch in Athen mit Blick auf den strikten Sparkurs, der das EU-Land von seinen Schuldenbergen befreien soll. Wenn die Griechen ihren Reformkurs durchhielten, werde das sicherlich "die Geburtsstunde eines neuen Aufschwungs sein".

