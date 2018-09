Istanbul (dpa) - In Ägypten soll nach Angaben des Militärs der Präsident des obersten Verfassungsgerichts vorläufig die Geschicke des Landes lenken. Das sagte Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi in einer Fernsehansprache. Er kündigte außerdem neue Präsidentschaftswahlen an. Damit ist Präsident Mohammed Mursi entmachtet.

