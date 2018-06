Istanbul/Kairo (dpa) - Mit Spannung wartet Ägypten auf den Ablauf eines Ultimatums der Armee an Präsident Mohammed Mursi. "Rücktritt oder Absetzung" titelte die auflagenstarke Tageszeitung "Al-Ahram".

Das Militär hatte Mursi bis zum Nachmittag Zeit gegeben, einen Ausweg aus der Krise zu finden, etwa durch vorgezogene Präsidentschaftswahlen. Mursi ist der erste frei gewählte Präsident des Landes. Doch die Fronten zwischen Regierung und Opposition bleiben verhärtet.

Seit mehreren Tagen erschüttern massive Proteste das Land. Bei Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern des Präsidenten starben Dutzende Menschen - allein in der Nacht zum Mittwoch gab es in Kairo mindestens 22 Tote.

Das Militär hatte angekündigt, seinen eigenen Fahrplan für Neuwahlen durchzusetzen, falls Mursi nicht handelt. "Al-Ahram" veröffentlichte am Mittwoch Einzelheiten daraus: Demnach würde das Militär die derzeit geltende islamistische Verfassung aussetzen und eine Übergangsregierung einsetzen. Dies liefe auf die Entmachtung Mursis hinaus.

In einer vom Fernsehen ausgestrahlten Rede hatte dieser jedoch keine Kompromissbereitschaft gezeigt. Er sei auf legitime Weise gewählt und werde sich dem Druck nicht beugen, sagte Mursi. Der Plan des Militärs sieht Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt vor.

Die Armee kündigte in der Nacht über das soziale Netzwerk Facebook an, sie kämpfe gegen die, die das Volk verängstigten. Sie werde Terroristen und Extremisten bekämpfen.

Mursi betonte derweil erneut, er sei durch demokratische Wahlen ins Amt gekommen. "An dieser Legitimierung halte ich fest", sagte er in der Nacht zum Mittwoch in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. "Ich bin der Präsident Ägyptens, der alle Ägypter repräsentiert", rief er. Er kündigte eine Reihe von Maßnahmen an, um sich mit seinen Gegnern zu verständigen, darunter auch eine Regierungsumbildung. Mursi rief seine Landsleute auf, nicht die Konfrontation mit den Streitkräften zu suchen oder Gewalt anzuwenden. Er gab Fehler zu und versprach, sie zu korrigieren.

Zuvor hatte Mursi die Armee über den Kurznachrichtendienst Twitter aufgefordert, "ihre Warnung zurückzunehmen". Zugleich lehnte er "jeden Druck von innen und außen ab". Mursi machte die Korruption und "Überbleibsel des alten Regimes" von Langzeitherrscher Husni Mubarak für die Missstände im Land verantwortlich. Diese würden den Zorn der ägyptischen Jugend für ihre Ziele missbrauchen. "Diese alte kriminelle Gruppe will keine Demokratie", warnte Mursi. Sie wolle nur "Chaos und Gewalt säen".

Die Protestbewegung kritisiert Mursi wegen seines autoritären Führungsstils, einer fortschreitenden Islamisierung im Land und auch wegen einer dramatisch verschlechterten Wirtschaftslage. Mursis Anhänger sehen die Krise als ideologischen Machtkampf - für oder gegen den Islam. Sie wollen sich gegen eine Entmachtung wehren. Die Gegner des Präsidenten drohen ebenfalls mit weiteren Aktionen - allen voran die Protestbewegung "Tamarud". Die Gruppierung hatte seit Anfang Mai nach eigenen Angaben mehr als 22 Millionen Unterschriften gegen den Staatschef gesammelt.

Seit Sonntag ist Mursi als erster frei gewählter Präsident des Landes ein Jahr im Amt. Die Muslimbruderschaft war sowohl aus der Parlaments- als auch der Präsidentenwahl als stärkste Kraft hervorgegangen.