Köln (SID) - Nationalstürmer Marcel Müller hat vor seiner Rückkehr zu den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) offenbar Angebote des neureichen EHC München ausgeschlagen. "Es gab Kontakt mit München. Aber jetzt bin ich hier und nicht in München, und möchte deshalb auch nicht über andere Dinge sprechen", sagte Müller am Mittwoch in Köln.

Die Haie haben den 24-Jährigen, der zuletzt beim schwedischen Erstligisten MODO unter Vertrag gestanden hatte, bis Juni 2015 verpflichtet. Müller, der für die WM in Schweden und Finnland im Mai überraschend nicht berücksichtigt worden war, spielte bereits von 2007 bis 2010 für die Rheinländer.

"Es fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich direkt wieder wohl und bin hier gut aufgenommen worden", sagte der gebürtige Berliner: "Es ist irgendwie so, als ob ich wieder nach Hause komme."

Unter Kölns Trainer Uwe Krupp hatte Müller bereits in der Nationalmannschaft gespielt, der Coach war allerdings nur einer von vielen Gründen für die Rückkehr. "Das Gesamtpaket hat gestimmt. Köln hat eine super Mannschaft, die viel erreicht hat. Ich möchte besser werden und das Team mitanführen", sagte Müller.