München (dpa) - Autofahrer können trotz der Ferienzeit relativ entspannt an die Tankstelle fahren. Wie in den vergangenen Wochen gibt es beim Spritpreis kaum Bewegung. Derzeit kostet der Liter Super E10 nach Berechnungen des ADAC im bundesweiten Durchschnitt 1,55 Euro und ist damit sogar ein wenig billiger als vor einer Woche. Diesel wurde etwas teurer und schlägt nun mit 1,40 Euro je Liter zu Buche. Anders als in früheren Jahren bleiben größere Preisrunden vor Ferien und Feiertagen bisher aus.

