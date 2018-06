Los Angeles (dpa) - Kevin Costner will einen weiteren Sport-Film drehen. Nach dem Baseballdrama "Feld der Träume" (1989) und der Golfkomödie "Tin Cup" (1996) holt das Disney-Studio den Schauspieler für "McFarland" vor die Kamera, berichtet "Variety".

Nach wahren Begebenheiten erzählt der Film die Geschichte eines Leichtathletik-Trainers in einer hauptsächlich von Latinos besiedelten Kleinstadt, der aus einer mittelmäßigen High-School-Mannschaft ein Gewinnerteam macht. Die Regie übernimmt die Neuseeländerin Niki Caro ("Kaltes Land", "Whale Rider").

Costner ist derzeit in dem Superhelden-Streifen "Man of Steel" in den Kinos zu sehen. Ab Dezember tritt er an der Seite von Chris Pine und Keira Knightley in dem Agenten-Thriller "Jack Ryan" auf.