Wien (dpa) - Nach rund 13 Stunden unfreiwilligem Zwischenstopp in Wien hat Boliviens Präsident Evo Morales die Weiterreise angetreten. Sein Flugzeug hob am Vormittag Richtung Bolivien ab. Die Präsidentenmaschine musste in der Nacht in Österreich zwischenlanden, nachdem mehrere europäische Staaten die Überflugrechte verweigert haben. Mittlerweile lenkten Spanien, Italien, Frankreich und Portugal ein. Hintergrund war offenbar die Annahme, der Geheimnisverräter Edward Snowden sei an Bord der in Moskau gestarteten Maschine.

