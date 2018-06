Wien (dpa) - Boliviens Präsident Evo Morales kann nach seinem unfreiwilligen Zwischenstopp in Wien nach Hause zurückfliegen. Alle Voraussetzungen dafür seien erfüllt, sagte der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Morales. Madrid gewähre der Maschine Überflugrechte und einen Zwischenstopp auf Gran Canaria zum Auftanken. Die Präsidentenmaschine musste in der Nacht in Wien landen, nachdem mehrere europäische Staaten die Überflugrechte verweigert hatten. Hintergrund war offenbar die falsche Annahme, Edward Snowden sei an Bord.

