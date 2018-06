Wien (dpa) - Der ehemalige US-Geheimdienstmann Edward Snowden sorgt weiter für diplomatische Verwicklungen auf höchster Regierungsebene: Boliviens Staatschef Evo Morales hat auf einem Flug von Moskau in die Heimat einen unfreiwilligen Zwischenstopp in Wien einlegen müssen - rund 13 Stunden lang.

Mehrere europäische Staaten hatten der Maschine in der Nacht zum Mittwoch die Überflugrechte verweigert. Offensichtlich gab es Hinweise, der von den USA gejagte Snowden könne an Bord der Präsidentenmaschine sein. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) reagierte empört.

Österreichs Bundespräsident Heinz Fischer persönlich musste am Mittwoch am Wiener Flughafen bei einer Pressekonferenz mit Morales das Problem ausräumen. Morales könne nun weiterfliegen, alle Voraussetzungen seien erfüllt, sagte Fischer.

Gegen 11.30 Uhr hob die Präsidentenmaschine Richtung Bolivien ab. Kurz vor seinem Abflug sagte Morales noch zu Journalisten, er sei "in Geiselhaft" genommen worden. Die Verantwortlichen hätten einen "historischen Fehler" begangen.

Unklar war, ob neben Frankreich, Italien und Portugal auch Spanien zunächst die Überflugrechte verweigert hatte. Von bolivianischer Seite hatte es zuletzt geheißen, das Problem liege noch bei Spanien. Auch Fischer hatte gesagt: "Der spanische Luftraum ist offen."

Spaniens Außenminister José Manuel García-Margallo sagte hingegen am Mittag, Madrid habe dem bolivianischen Staatschef bereits am Dienstagabend die Erlaubnis zu einer Zwischenlandung auf der spanischen Kanaren-Insel Gran Canaria erteilt. Dort sollte die Maschine aufgetankt werden.

Nach der Landung in Wien war das Flugzeug von österreichischen Grenzbeamten durchsucht worden, wie ein Sprecher des Außenministeriums der Nachrichtenagentur APA sagte. Dabei habe es sich um eine "freiwillige Nachschau" gehandelt, der Morales zugestimmt habe. Die Ergebnisse der Untersuchung seien auch an Spanien weitergegeben worden.

"Nichts kann eine Handlung solcher Respektlosigkeit gegen das höchste Amt eines Landes rechtfertigen", erklärte OAS-Generalsekretär José Miguel Insulza in Washington. Ecuador und Argentinien forderten die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des südamerikanischen Staatenbundes Unasur, um gegen das Überflugverbot Protest einzulegen.

Morales war auf dem Rückweg von einer Konferenz in Moskau. Nach Angaben des Außenministeriums in Wien befanden sich noch sechs weitere Kabinettsmitglieder an Bord der Maschine, darunter Verteidigungsminister Rubén Saavedra. Dieser sagte dem staatlichen Radiosender Partia Nueva in einem Telefongespräch, die Präsidentenmaschine habe ursprünglich französischen Luftraum überfliegen und einen Zwischenstopp in Lissabon einlegen wollen.

Morales wies jede Verbindung zu Snowden zurück. "Ich habe mit der Sache nichts zu tun", sagte er der spanischen Nachrichtenagentur EFE. Bislang habe er gar nicht genau gewusst, wer dieser Snowden überhaupt sei. "Ich kannte nicht einmal seinen vollständigen Namen."

Nach seiner Flucht vor der US-Justiz aus Hongkong sitzt Snowden seit über einer Woche am Moskauer Flughafen Scheremetjewo fest. Dort hielt er sich auch am Mittwoch weiter im Transitbereich auf, wie die Agentur Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise meldete. Die USA haben seinen Pass annulliert. Snowden hat in einer Vielzahl von Staaten, darunter Deutschland, politisches Asyl beantragt - bisher vergeblich. Der Ex-Geheimdienstmitarbeiter hatte Datenspionage der USA und Großbritanniens im großen Stil öffentlich gemacht.

