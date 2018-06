Teheran (AFP) Die Slowakei verlangt Zugang zu acht im Iran unter Spionageverdacht festgenommenen Paraglidern. Außenminister Miroslav Lajcak habe beim iranischen Botschafter darum gebeten, dass der slowakische Konsul in Teheran die inhaftierten Landsleute treffen könne, teilte das Außenamt am Mittwoch mit. Der Iran wirft der Gruppe "illegale Aktivitäten, darunter das Fotografieren gesperrter Gebiete" in der Provinz Isfahan vor. Zudem soll sie in mehrere Teile zerlegte Gerätschaften ins Land geschmuggelt haben, erklärte die Justiz.

