Den Haag (dpa) - Bei einer internationalen Polizeiaktion haben Drogenfahnder knapp 30 Tonnen Kokain, Heroin und Marihuana beschlagnahmt. Das Rauschgift hat einen Wert von rund 631 Millionen Euro. Das teilte die EU-Polizeibehörde Europol mit. Mehr als 30 Länder in Nord-, Zentral- und Südamerika, sowie in der Karibik und Europa seien an der Aktion beteiligt gewesen - darunter auch Deutschland. Die Ermittler nahmen 142 Menschen fest und beschlagnahmten 15 Schiffe, dutzende Waffen und rund 130 000 Euro.

