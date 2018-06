Kabul (AFP) Pakistan könnte den bewaffneten Konflikt in Afghanistan nach Ansicht des afghanischen Armeechefs Scher Mohammed Karimi schnell beenden. In einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit der britischen BBC sagte der General, wenn Pakistan wolle, könne es dem Kampf der radikalislamischen Taliban gegen die Regierung in Kabul "binnen Wochen" ein Ende setzen. Die Taliban in Afghanistan würden von Pakistan aus "kontrolliert", und Islamabad könne mehr für den Friedensprozess tun, statt die Angriffe von US-Drohnen auf die Taliban in Pakistan zu verurteilen.

