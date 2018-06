Nizza (SID) - Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hat mit Unverständnis auf die bei der 100. Tour de France gegen ihn verhängte Geldstrafe wegen eines nicht regelkonform lackierten Rades reagiert. "So richtig kann ich die Aufregung nicht nachvollziehen. Ich bin ja nicht nur Weltmeister im Einzelzeitfahren, sondern auch im Mannschaftszeitfahren. Also spräche eigentlich nichts dagegen, das Rad auch regulär im Mannschaftszeitfahren zu nutzen", schrieb der 28 Jahre alte Cottbuser auf seiner Facebook-Seite: "Was da aber markenrechtlich dranhängt, müssen die Offiziellen jetzt klären. Das ist nicht meine Baustelle."

Martin war am Dienstag nach dem Mannschaftszeitfahren in Nizza zu einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet gut 1600 Euro (2000 Schweizer Franken) verdonnert worden, weil sein "für mich normales Zeitfahrrad" (Martin) in den Regenbogenfarben des Weltmeisters lackiert war. Dieses Symbol darf er nach den Regeln des Weltverbandes UCI aber nur im Einzelzeitfahren verwenden.

Das Team Quick Step, das die Strafe übernimmt, zahlt damit den gleichen Betrag wie das Orica-Team, das auf der ersten Etappe durch die Irrfahrt seines Busses für großes Chaos im Ziel gesorgt hatte.