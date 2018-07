Köln (dpa) - Der Wettlauf der verschiedenen neuen Spielekonsolen um die Gunst der Gamer wird auf der Computerspielmesse Gamescom im August in Köln im Mittelpunkt stehen.

Unter dem Leitthema "Next generation of gaming" wird die neue Konsolengeneration - Xbox One von Microsoft, PlayStation 4 von Sony und Wii U von Nintendo - sowie die neuen Spieletitel für diese Geräte präsentiert und für Besucher zum Spielen bereitgestellt.

Auch "soziales Spielen" mit stärkerer Vernetzung und Spiele fürs Handy stehen im Fokus, wie die Veranstalter am Mittwoch in Köln berichteten.

Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung und findet vom 21. bis 25. August zum fünften Mal statt. Die Veranstalter erwarten mehr als 600 Aussteller, darunter Unternehmen aus dem diesjährigen Messe-Partnerland Frankreich.

Erwartet werden Fachbesucher aus mehr als 80 Ländern sowie knapp 300 000 Interessierte, die in die digitale Spielwelt eintauchen und Neuheiten vor Markteinführung testen können.

Die Gamescom biete der Industrie "die perfekten Rahmenbedingungen für ihre spektakulären Präsentationen", sagte die Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH, Katharina C. Hamma.

Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 73,7 Millionen Computer- und Videospiele verkauft - so viele wie nie zuvor. Die Branche rechnet im Zuge der Einführung der neuen Konsolengeneration mit einem schwungvollen Wachstum.

