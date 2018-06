Lausanne (SID) - 104 Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) dürfen am 10. September in Buenos Aires den Nachfolger von Jacques Rogge wählen. Diese Zahl steht seit der Vereidigung von vier Athletensprechen am Mittwoch durch die außerordentliche IOC-Session in Lausanne fest.

Thomas Bach und seine fünf Rivalen um das Präsidentenamt sind dabei selbst stimmberechtigt. Kein Votum gibt traditionell Jacques Rogge ab, der nach zwei Amtsperioden und zwölf Jahren aus dem Amt scheidet. Somit sind höchstens 103 Stimmen zu erwarten. Aber fast immer fehlen einige IOC-Mitglieder, vor allem wegen Erkrankungen.

Die neu aufgenommenen Athletensprecher sind Danka Bartekova (Slowakei/Schießen), James Tomkins (Australien/Rudern), Kirsty Coventry (Simbabwe/Schwimmen) und Tony Estranguet (Frankreich/Kanu). Sie kommen zu den bisher exakt 100 IOC-Mitgliedern hinzu.

Die IOC-Exekutive stimmte in Lausanne der Aufnahme von neun weiteren Mitgliedern durch die 125. IOC-Session in zwei Monaten in Buenos Aires zu. Somit zählt das IOC dann 113 Mitglieder, zwei weniger als maximal vorgesehen. Diese werden aber weder am 7. September bei der Wahl der Olympiastadt 2020 zwischen den Kandidaten Istanbul, Madrid und Tokio noch bei der Präsidentenwahl drei Tage später stimmberechtigt sein.

Zu den künftigen IOC-Mitgliedern, deren Aufnahme in Buenos Aires als gesichert gilt, zählen der schwedische Hochsprung-Olympiasieger Stefan Holm, der Kenianer Paul Tergat, zweimaliger Olympiazweiter über 10.000 m, Alexander Schukow, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Russland, sowie Lawrence Probst, NOK-Chef der USA.

Camiel Eurlings (39), Vorstandsvorsitzender der Fluggesellschaft KLM, soll den Platz des niederländischen Königs Willem-Alexander im Weltsport-Parlament übernehmen. Die anderen künftigen IOC-Mitglieder sind Mikaela Maria Antonia Cojuangco-Jaworski (Philippinen), Bernard Rajzman (Brasilien), Octavian Morariu (Rumänien) und Dagmawit Girmay Berhane (Äthiopien).