Hamburg (SID) - Mit einer Überraschung ist der dritte Tag der Derby-Woche auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn zu Ende gegangen. Andreas Helfenbein ritt den vier Jahre alten Dabbitse im Besitz und im Training von Christian Zschache aus Berlin-Hoppegarten zu einem knappen Sieg gegen Smooth Operator (Stefanie Hofer) und der Favoritin Best Regards (Stephane Pasquier). Das Rennen war mit 55.000 Euro dotiert und führte über 1200 Meter.