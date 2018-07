Warendorf (SID) - Springreiter Daniel Deusser könnte für seine guten Leistungen der vergangenen Wochen mit der EM-Teilnahme belohnt werden. Wie das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) am Mittwoch mitteilte, wurde der 31 Jahre alte deutsche Meister mit seinen Pferden Evita und Cornet D'Amour vom Springausschuss auf die Longlist für die EM im dänischen Herning (20. bis 25. August) gesetzt. Deusser, Aufsteiger unter den Springreitern und in der vergangenen Woche erstmals beim CHIO in Aachen für Deutschland beim Nationenpreis im Sattel, gehört damit zur vorläufigen Auswahl des DOKR. Bundestrainer Otto Becker wird voraussichtlich Anfang August die vier EM-Teilnehmer und einen Reserve-Reiter nominieren.

Außer Deusser benannte das DOKR den Weltranglistenersten Christian Ahlmann (Marl) mit Codex One und Taloubet Z, den viermaligen Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Chaman, Chiara und Zinedine, Daniel Deusser (Mechelen/Belgien) mit Cornet D?Amour und Evita van de Veldbalie, Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Embassy II und Magnus Romeo, Marcus Ehning (Borken) mit Copin, Cornado NRW und Plot Blue, Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit Bella Donna, Carsten-Otto Nagel (Norderstedt) mit Corradina und Holiday by Solitour, Lars Nieberg (Münster) mit Leonie, Patrick Stühlmeyer (Osnabrück) mit Lancan sowie Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Monte Bellini.