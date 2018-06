Stare Jablonki (SID) - Harte Lose für die Beach-Girls: Die deutschen Meisterinnen Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen/Nr. 5) treffen am Donnerstag (12.00 Uhr) in der Hauptrunde der Beachvolleyball-WM trotz ihres Gruppensieges auf die an Position neun gesetzten Sanne Keizer/Marleen van Iersel (Niederlande).

Wenig Losglück für die erste K.o.-Runde im polnischen Stare Jablonki hatten auch Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg/Nr. 19), die es mit den Brasilianerinnen Talita/Lima (Nr. 11) zu tun bekommen, und Victoria Bieneck/Julia Großner (Berlin/Nr. 25), die gegen Greta Cicolari/Marta Menegatti (Italien/Nr. 8) spielen müssen. Einzig das Stuttgarter Duo Karla Borger/Britta Büthe (Nr. 17) erwartet als Gruppensieger gegen Daniela Gioria/Laura Giombini (Italien/Nr. 36) eine vermeintlich leichtere Aufgabe.