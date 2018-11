Mönchengladbach (SID) - Hockey-Schiedsrichterin Michelle Meister gehört zu den besten Referees der Welt. Die Berlinerin wurde vom Weltverband FIH in das sogenannte FIH World Development Panel hochgestuft und steht als einzige Deutsche auf der Nominierungs-Liste für die Weltmeisterschaft in Den Haag 2014 und die Olympischen Spiele in Rio 2016. Insgesamt umfasst die Liste 45 Schiedsrichterinnen aus der ganzen Welt.

"Ich freue mich ganz besonders, dass Deutschland bei den Schiedsrichterinnen im Damenhockey nun wieder ganz oben in der Spitze vertreten ist" sagte Peter von Reth, im Vorstand des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zuständig für Schiedsrichterwesen. Bei den Herren stehen Mike Gerwig (Leipziger SC) und Christian Blasch (Uhlenhorst Mülheim) auf der Liste für Den Haag und Rio.