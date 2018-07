Frankfurt (SID) - Die deutschen Volleyballer können sich in der Weltliga nach den überraschend starken Auftritten nach oben orientieren. "Wir müssen nach oben gucken, wir sind jetzt im Rennen um die Finalplätze", sagte Bundestrainer Vital Heynen vor den richtungweisenden Duellen mit Olympiasieger Russland am Freitag und Samstag Frankfurt.

Deutschland liegt nach den ersten drei Spielwochenenden mit elf Punkten auf dem vierten Platz, fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten Russland, hat aber zwei Partien weniger bestritten als der kommende Gegner. Nur die ersten beiden Teams der Gruppe lösen das Ticket für die Endrunde in Mar de Plata/Argentinien (17. bis 21. Juli).

Bereits am ersten Wochenende in Italien holte die Auswahl um Kapitän Jochen Schöps einen Punkt, es folgten sechs Zähler gegen Kuba und vier gegen Serbien. Besonders der Auftritt in Nis machte Mut für die kommenden Partien. "Wir haben beeindruckend gespielt in Serbien, mit diesen Niveau können wir gegen jeden spielen", so Heynen.

Am Donnerstag gibt der Coach sein Aufgebot bekannt. Björn Höhne wird Heynen dabei nicht zur Verfügung stehen. Der Außenangreifer vom TV Ingersoll Bühl hatte sich in der vergangenen Woche den linken Daumen gebrochen und wurde mittlerweile operiert.

In Frankfurt hofft die Mannschaft auch auf eine lautstarke Kulisse: "Wir brauchen Unterstützung von jedem, um ein richtiges Wunder zu schaffen. Wenn wir mit dieser Mannschaft das Finalturnier erreichen, ist das eine viel größere Überraschung als der 5. Platz in London", so Heynen.