Mvezo (AFP) Die sterblichen Überreste von drei Kindern Nelson Mandelas sind am Mittwoch exhumiert worden, um sie in den Geburtsort des schwerkranken südafrikanischen Ex-Präsidenten zurückzubringen. Am Donnerstag sollten die Überreste wieder auf dem Friedhof in Qunu beigesetzt werden, sagte ein Polizeisprecher. Dort will laut Medienberichten auch Mandela selbst seine letzte Ruhestätte haben.

