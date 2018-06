London (SID) - Jerzy Janowicz steht als erster polnischer Tennisprofi im Halbfinale eines Grand Slams. Der Weltranglisten-22. gewann in Wimbledon in der Runde der besten Acht gegen seinen Landsmann Lukasz Kubot 7:5, 6:4, 6:4 und trifft nun auf Andy Murray (Großbritannien/Nr. 2) oder Fernando Verdasco (Spanien). Das Duell zwischen Janowicz und Kubot war das erste polnische Viertelfinale in der Grand-Slam-Geschichte.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitag Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) und Juan Martin del Potro (Argentinien/Nr. 8). Beide Spieler sind im Turnierverlauf noch ohne Satzverlust.