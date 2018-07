Moskau (dpa) - Der tschetschenische Top-Terrorist Doku Umarow hat in einem Drohvideo die Muslime in Russland zu Anschlägen aufgerufen - und zwar auf die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Sotschi. Die Spiele müssten "mit allen Mitteln, die Allah erlaubt", verhindert werden, sagte der als "Russlands Bin Laden" bezeichnete Islamistenführer. Nach anderthalbjähriger Pause erlaubte er ausdrücklich auch Anschläge auf Zivilisten. Der Terrorchef hatte sich zu den Anschlägen auf die Moskauer U-Bahn und den Flughafen Domodedowo mit fast 80 Toten bekannt.

