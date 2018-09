Genf (AFP) Die Jahre 2001 bis 2010 waren das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Durchschnittstemperatur von Erdoberfläche und Meeren lag bei 14,7 Grad Celsius und damit um 0,47 Grad über dem langjährigen Mittel, wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Mittwoch in Genf mitteilte. Gegenüber dem vorigen Jahrzehnt kletterte die weltweite Durchschnittstemperatur um 0,21 Grad. In den 1990er Jahren hatte die Steigerung gegenüber den 80er Jahren noch bei 0,14 Grad gelegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.