Kairo (AFP) - (AFP) Bei den jüngsten Demonstrationen gegen Ägyptens islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi auf dem Kairoer Tahrir-Platz hat es nach Angaben einer US-Menschenrechtsorganisation innerhalb weniger Tage mehr als 90 sexuelle Übergriffe gegen Frauen gegeben. Wie Human Rights Watch (HRW) am Mittwoch unter Berufung auf ägyptische Aktivisten berichtete, gab es am 28. Juni fünf, und am Sonntag, den 30. Juni, dem Hauptdemonstrationstag, 46 Übergriffe. Am 1. Juli waren es 17 und am 2. Juli 23.

