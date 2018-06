Washington (AFP) Ein Schlüsselelement der Gesundheitsreform von US-Präsident Barack Obama tritt ein Jahr später in Kraft als geplant. Wie das Finanzministerium in Washington am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, werden Arbeitgeber erst ab 2015 Strafen zahlen müssen, wenn sie ihren Angestellten keine Krankenversicherung garantieren. Mit der Verschiebung reagierte die Regierung auf Bedenken aus der Wirtschaft wegen der komplizierten Vorschriften des Gesetzes.

