Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Zinsentscheidungen in Europa sind die deutschen Aktienindizes am Donnerstag auf ein neues Tageshoch gesprungen.

Der Dax stieg am Nachmittag wieder über die 8000-Punkte-Marke und stand 2,32 Prozent höher bei 8011 Punkten. Im späten Geschäft am Vortag hatte sich der Leitindex bereits nach einer Korrekturbewegung stabilisiert.

Der MDax kletterte zuletzt um 1,96 Prozent auf 13 876 Punkte. Für den TecDax ging es um 1,96 Prozent auf 961 Punkte hoch. Der EuroStoxx50 gewann 2,48 Prozent auf 2635 Punkte.

"Die EZB lässt sich bezüglich der zukünftigen Geldpolitik alle Optionen offen", sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg in einer ersten Reaktion. Draghi wiederholte seine jüngste Ankündigung, wonach die Währungshüter so lange wie nötig an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten werden.

Zudem versucht die EZB laut Wortberg möglicherweise, das Renditeniveau zu drücken und sich von den USA abzukoppeln. Frische Impulse von der Wall Street werden den Märkten aber wegen des Unabhängigkeits-Feiertags in den USA fehlen.

Celesio-Aktien rutschten um 7,73 Prozent auf 15,21 Euro ab. Der Chef des Pharmagroßhändlers, Markus Pinger, muss nach einem Führungsstreit mit Großaktionär Haniel gehen.

Finanzchefin Marion Helmes übernimmt die Aufgaben. Aus Kreisen verlautete, Haniel bevorzuge wohl eine Umstrukturierung gegenüber einem Verkauf oder Zusammenschluss. Analysten reagierten mit Abstufungen.

Im Dax zählten Autowerte zu den Favoriten: Daimler-Aktien legten 2,74 Prozent zu. Sie profitieren weiter von einer Hochstufung durch JPMorgan vom Vortag. Zudem sprach die Experten von Goldman Sachs in einer Studie am Morgen von einer Verbesserung des Geschäftsumfelds für die europäischen Autobauer.

Sie stuften Peugeot-Aktien hoch, was den Franzosen 7,52 Prozent Kursgewinn einbringt und den Sektor mitzieht. Die Vorzüge von VW verteuerten sich um 2,40 Prozent, bei den Zulieferern kletterten Conti um 2,10 Prozent nach oben.

Vom Dax-Ende an die Indexspitze sprangen Commerzbank-Titel mit plus 4,34 Prozent auf 6,078 Euro. Bei 5,558 Euro hatten die Anteile an der teilverstaatlichten Bank am Morgen noch ein neues Rekordtief markiert.

Die größten Akteure im Markt seien Londoner Spekulanten, die auf weiter fallende Kurse setzten, hatte Börsenbriefautor Hans Bernecker erklärt. Nun wurden sie durch positiv aufgenommene Aussagen des Finanzvorstands wieder zu Käufen gezwungen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,38 (Vortag: 1,35) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,21 Prozent auf 133,74 Punkte. Der Bund Future gewann 0,27 Prozent auf 142,44 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2984 (1,2959) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7702 (0,7717) Euro.