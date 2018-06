Hamburg (AFP) Lobbyinteressen der Energiekonzerne sind nach Einschätzung des Club of Rome Hintergrund des Streits um das Wüstenstromprojekt Desertec. Das Energiekonsortium Dii, das die technische Umsetzung des Projekts realisieren soll, sehe sich verschiedenen Interessen ihrer Gesellschafter ausgesetzt, welche "das Projekt zu ihren Vorteilen verändern" wollten, erklärte der Club of Rome am Mittwochabend in Hamburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.