Bordeaux (AFP) In einem Zweig der Bettencourt-Affäre soll Frankreichs früherem Arbeitsminister Eric Woerth der Prozess gemacht werden. Die zuständigen Untersuchungsrichter im südwestfranzösischen Bordeaux erhoben Anklage wegen Vorteilsnahme und überstellten den Fall an ein Strafgericht, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Auch gegen den früheren Vermögensverwalter und Vertrauten der L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre, wurde Anklage erhoben. In einem anderen Zweig der Bettencourt-Affäre droht Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy ein Prozess.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.