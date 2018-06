Saint André-lez-Lille (AFP) Wohlduftende Männerunterhosen hat eine auf Unterwäsche "Made in France" spezialisierte französische Firma auf den Markt gebracht. Das Modell "Die Unterhose, die gut riecht" wurde nun von der Firma Le Slip Français (Der französische Slip) lanciert. Das Parfüm - Duftnote Moschus mit einem Hauch von Birne - ist in Mikrokapseln eingeschlossen, die beim Färben des Stoffs in das Gewebe eindringen. Der Duft entweicht bei der Reibung der Kapseln mit der Haut, laut Le Slip Français hält das Parfüm bis zu 30 Wäschen lang.

