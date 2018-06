Hamburg (SID) - Trainer Thorsten Fink (45) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV plagen vier Wochen vor Saisonbeginn schon Verletzungssorgen. Nach Torwart René Adler werden auch Defensiv-Allrounder Dennis Aogo (26) und Christian Nörgaard (19) nicht mit ins erste Trainingslager der Hanseaten ins österreichische Zillertal (5. bis 10. Juli) reisen.

Während sich Aogo beim Lauftraining eine Zerrung in der linken Wade zuzog, fällt Nörgaard mit einem Außenbandriss im linken Sprunggelenk aus. Der dänische Junioren-Nationalspieler verletzte sich am Donnerstag bei einem Zweikampf und wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Ein operativer Eingriff ist bei dem talentierten Regisseur nicht notwendig, er wird sich einer konservativen Behandlung unterziehen. Nationaltorhüter Adler (28) laboriert immer noch an den Folgen einer Prellung des linken Knies und eines leichten Kapseleinrisses.