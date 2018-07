Straßburg (dpa) - Das EU-Parlament hat die mutmaßlichen Spionage-Aktionen des US-Geheimdienstes gegen EU-Vertretungen scharf verurteilt und einen Stopp aller Überwachungsprogramme verlangt. Die USA sollten den Europäern alle Informationen über das Programm "Prism" zur Verfügung stellen, steht in einer Resolution, die mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Freihandelsgespräche mit den USA sollen trotzdem wie geplant am Montag in Washington beginnen.

