Wien (dpa) - Noch vor dem geplanten Deutschland-Start ist der österreichische Schlecker-Nachfolger Dayli insolvent. 3468 Mitarbeiter sind betroffen. Wie viele Angestellte ihre Arbeitsplätze verlieren, ist noch unklar. Es ist geplant, die Firma fortzuführen.

Auch was die Pleite für die ehemaligen Schlecker-Filialen in Deutschland bedeutet, die Dayli wiederbeleben wollte, ist ungewiss. Die Firma zögerte die Eröffnung der ersten Shops in Deutschland immer wieder hinaus. Ursprünglich war die erste Testphase für Mai geplant.

