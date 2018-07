Istanbul (dpa) - Das Protestbündnis "Taksim Solidarität" bewertet ein Gerichtsurteil positiv, die umstrittene Bebauung des Gezi-Parks zu stoppen. Es zeige, dass der Kampf der Demonstranten gerechtfertigt gewesen sei. Das Bündnis will aber weiter machen. Die Räumung eines Protestlagers im Gezi-Park am zentralen Istanbuler Taksim-Platz hatte eine landesweite Protestwelle in der Türkei ausgelöst. Inzwischen richten sich die Demonstrationen vor allem gegen den autoritären Regierungsstil von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan.

