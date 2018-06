Mexiko-Stadt (dpa) - Im Westen Mexikos hat die Polizei sieben abgeschlagene Köpfe entdeckt. Die mutmaßlichen Mörder sind gefasst. Danach wurden sie zu den in Plastiktüten eingewickelten Leichenteilen geführt und gestanden. Außerdem gaben die Festgenommenen zwei weitere Morde und eine Entführung zu. Die Polizei befreite daraufhin einen verschleppten Mann. Im Drogenkrieg in Mexiko greifen konkurrierende Kartelle zu brutalen Methoden, um ihre Gegner einzuschüchtern. Immer wieder werden Menschen geköpft oder an Brücken aufgehängt.

