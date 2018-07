Berlin/London (dpa) - Der britische Weltstar Elton John (66) kann Casting-Shows im Fernsehen nicht ausstehen.

"Sie treiben Menschen in die Welt der Stars, die noch nicht bereit dazu sind, nicht talentiert genug dafür sind und es dort nicht aushalten", sagte der Musiker am Mittwochabend in einem Radiointerview mit der BBC. "Sie sind immer nur so gut wie ihr nächster Song. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn Menschen beiseitegeworfen werden."

Der Sänger und Pianist geht vor allem mit der auch in Deutschland erfolgreichen TV-Show "The Voice" hart ins Gericht: "Niemand von "The Voice" in Amerika hatte ein Hit-Album. Niemand von "The Voice" in England hatte ein Hit-Album. Sie sind ein Nichts."