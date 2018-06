Brüssel/Antwerpen (dpa) - Belgiens Kronprinz Philippe (53) sieht sich seiner neuen Rolle als künftiger König des Landes gewachsen.

"Ich bin mir der Verantwortung, die auf mir lastet, bewusst", sagte Philippe am Donnerstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Abdankungsrede seines Vaters in Antwerpen. "Ich werde mich weiter mit meinem ganzen Herzen einsetzen." Der Kronprinz reist schon seit Jahren an der Spitze belgischer Handelsmissionen durch die Welt und wirbt für sein Land. In Antwerpen nahm er an einer Konferenz teil.

Am 21. Juli, dem belgischen Nationalfeiertag, soll der Kronprinz den Thron besteigen. König Albert II. hatte am Vortag überraschend seine Abdankung bekanntgegeben. Der 79-Jährige erklärte den Schritt mit gesundheitlichen Problemen.

