Seoul (AFP) Südkorea hat der nordkoreanischen Regierung Gespräche über eine Wiedereröffnung der gemeinsamen Sonderwirtschaftszone Kaesong angeboten. In einer Nachricht an die Regierung in Seoul schlug das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium nach den Worten eines Sprechers am Donnerstag vor, jeweils drei Vertreter beider Seiten sollten sich am Samstag in Grenzort Panmunjom treffen.

