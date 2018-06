Islamabad (AFP) Zum Tode Verurteilte müssen in Pakistan wieder mit ihrer Hinrichtung rechnen. Die neue Regierung in Islamabad ließ die seit 2008 geltende Aussetzung der Todesstrafe auslaufen, ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Donnerstag, die Regierung habe angeordnet, alle Fälle von zum Tode Verurteilten einzeln zu prüfen.

