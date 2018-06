Washington (dpa) - Eine Autofahrerin ist im US-Bundesstaat Ohio in ein mehrere Meter tiefes Erdloch gestürzt und dabei mit dem Schrecken davon gekommen. Die 60 Jahre alte Frau fuhr am Mittwoch (Ortszeit) durch die Stadt Toledo, als ihr Wagen an einer Kreuzung plötzlich von der Straße verschluckt wurde.

Das berichtete das örtliche Nachrichtenportal "Toledo News Now". Die Polizei vermutet, dass eine Hauptwasserleitung unter dem Asphalt aufgebrochen war, das Wasser den Untergrund aufweichte und das etwa drei Meter tiefe Loch entstehen ließ. Retter halfen der Frau aus dem Loch und brachten sie in ein Krankenhaus, ihr Auto wurde mit einem Kran herausgezogen.