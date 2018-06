Washington (dpa) - Eine Autofahrerin ist im US-Bundesstaat Ohio in ein mehrere Meter tiefes Erdloch gestürzt und dabei mit dem Schrecken davon gekommen. Die 60 Jahre alte Frau fuhr durch die Stadt Toledo, als ihr Wagen an einer Kreuzung plötzlich von der Straße verschluckt wurde. Das berichtete das örtliche Nachrichtenportal "Toledo News Now". Die Polizei vermutet, dass eine Hauptwasserleitung unter dem Asphalt aufgebrochen war, das Wasser den Untergrund aufweichte und das etwa drei Meter tiefe Loch entstehen ließ.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.