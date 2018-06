Berlin/Sunnyvale (dpa) - Yahoo setzt seine Einkaufstour fort und schluckt ein weiteres Start-up.

Der schwächelnde Internetpionier kaufte das Unternehmen Xobni, wie die Unternehmen auf ihren Firmenblogs mitteilten. Xobnis Programme sollen Nutzern dabei helfen, im eigenen E-Mail-Postfach den Überblick zu behalten, indem etwa Nachrichten von wichtigen Kontakten hervorgehoben werden. Das Produkt gibt es seit 2008.

Xobni erklärte, die eigene Technologie solle in Yahoo-Produkte eingebaut werden. Yahoo bietet ähnlich wie Google und andere Unternehmen kostenlose Mailadressen an, für die die Xobni-Technik genutzt werden könnte.

Es ist der zweite Multimillionen-Dollar Zukauf von Yahoo-Chefin Marissa Mayer allein in dieser Woche. Am Dienstag gab Yahoo bekannt, dass es die Videoapp Qwiki übernommen habe. "All Things D" zufolge lag der Kaufpreis zwischen 40 Millionen und 50 Millionen Dollar.

Im Mai übernahm Mayer die Blogplattform Tumblr für 1,1 Milliarden Dollar (855 Mio Euro). Die Geschäftszahlen von Yahoo waren jedoch zuletzt schwach, vor allem aufgrund von Rückgängen im wichtigen Werbegeschäft.

