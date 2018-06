Los Angeles (AFP) Eine 21-jährige Frau ist bei einem Sommercamp in der Nähe des berühmten Yosemite-Nationalparks in Kalifornien von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Vier weitere Erwachsene wurden verletzt, als der Baum am Mittwoch (Ortszeit) direkt neben dem Versammlungsgebäude des Camps Tawonga an einer Lagerfeuer-Stelle umfiel, wie die Veranstalter des Sommercamps mitteilten.

