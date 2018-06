Sydney (AFP) In einer australischen Linienmaschine mit fast 400 Passagieren an Bord hat ein aufgebrachter Mann für Aufregung gesorgt, der gewaltsam ins Cockpit eindringen wollte. Der 33-Jährige sei von Sicherheitskräften an Bord festgenommen worden, nachdem er versucht habe, die Cockpit-Tür zu öffnen, teilte die australische Polizei am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach auf einem Flug der australischen Fluggesellschaft Qantas von Sydney nach Manila. Der Mann habe zunächst die Flugbegleiter beleidigt und sei dann noch vorne gestürmt.

