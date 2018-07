Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nach dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Minus geblieben.

Der Leitindex sprang kurz über 8000 Punkte, rutschte zuletzt aber wieder mit minus 0,44 Prozent auf 7959 Punkte unter die hart umkämpfte Marke. Am Vortag hatte der Dax nach den Leitzinsentscheidungen in Europa kräftig zugelegt und nach der jüngsten Korrektur wieder den Dreh nach oben geschafft.

Der MDax stieg am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 13 880 Punkte, für den TecDax ging es um 0,08 Prozent auf 962 Punkte hoch. In der Eurozone fiel der Leitindex EuroStoxx 50 mit 0,54 Prozent ins Minus auf 2632 Punkte.

"Die Zahlen sind erfreulich und untermauern die Erwartungen, dass sich die US-Notenbank im Verlauf des Herbstes von den Anleihekäufen zurückzieht", so Helaba-Experte Ralf Umlauf in einem ersten Kommentar.

Auch Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank sagte: "Hält der Arbeitsplatzaufbau in ähnlicher Größenordnung in den kommenden drei Monaten an, kann ab Oktober mit einer Drosselung der Wertpapieraufkäufe gerechnet werden." Er sieht die sich anbahnende Normalisierung der Geldpolitik positiv, der Markt reagiert darauf allerdings weiter empfindlich.

Am Dax-Ende standen FMC-Aktien mit einem Abschlag von 1,67 Prozent auf 48,45 Euro. Eine vom US-Gesundheitsministerium geplante deutliche Kürzung der Erstattung für Dialysebehandlungen hat die Papiere seit Dienstag auf Talfahrt geschickt.

Equinet-Analyst Konrad Lieder hatte gewarnt, die unerwartet starke Kürzung könnte den Gewinn je Aktie bei FMC im schlimmsten Fall um zusätzliche 16 Prozent belasten. Chemiewerte zählten ebenfalls zu den größten Verlierern mit einem Abschlag von 1,40 Prozent bei BASF-Titeln.

Lanxess-Aktien führten dagegen mit plus 1,05 Prozent auf 44,145 Euro den Dax an. Händlern zufolge starten derzeit einige zuletzt besonders vernachlässigte Papiere einen Erholungsversuch.

Nachdem bereits am Vortag mit der Commerzbank der schwächste Dax-Wert der vergangenen dreißig Tage von den Anlegern favorisiert worden war, zog mit Lanxess die Nummer zwei auf der Liste der Monatsverlierer nach. Auch Commerzbank knüpften mit plus 0,98 Prozent indes auch an ihre kurzfristige Aufwärtsbewegung an.

Bei sonst dünner Nachrichtenlage bewegten neben diesen eher technischen Faktoren auch Umstufungen. So gewannen die Papiere von Sky Deutschland an der MDax-Spitze 4,87 Prozent nach einem positiven Kommentar.

Rohstoffwerte zählten auch zu den Verlierern im Index mittelgroßer Werte. Klöckner & Co sackten um 1,78 Prozent ab. Ohnehin zeigten sich der Sektor europaweit besonders schwach.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,35 (Vortag: 1,38) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 134,04 Punkte. Der Bund Future rutschte nach den US-Arbeitsmarktdaten mit 0,57 Prozent ins Minus auf 141,58 Punkte.

Der Euro weitete seine Verluste zum US-Dollar aus und stand zuletzt bei 1,2825 Dollar. Kurz vor den Daten hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2883 (1,2984) Dollar gesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7762 (0,7702) Euro.